TAGANE est le nom d’une petite entreprise artisanale basée à Lyon fabriquant et développant des articles pour la bijouterie, coutellerie et maroquinerie en Mokume Gane.

Le nom TAGANE vient du japonais たがね ou 鏨, mot générique signifiant ciseau ou ciselet, outil aussi bien utilisé pour la pierre, le bois, le cuire ou le métal.

Le Mokume Gane, étant une technique artisanale nous sommes spécialisés dans les petites quantités, le sur-mesure ou la pièce unique. Pour cela n’hésitez pas à nous contacter pour toute demande spécifique.

Le Mokume Gane est une technique utilisée depuis des siècles au japon en orfèvrerie et armurerie (fabrication d’ornements et de « Tsuba » des « Katana »), le mot Mokume (木目) signifie veinure et Gane ( 金) métal en japonais.

Cette technique consiste à assembler par superposition différentes plaques de métaux (or, argent, palladium, cuivre, laiton….), formant ainsi un feuillet qui formera un lingot. Une fois soudé par diffusion entre eux à chaud, le bloc sera forgé de manière à faire apparaître les différents métaux composant le feuillet.