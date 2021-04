Pendentif Chat Origami 3 or 18K

Pendentif en Mokume Gane en or jaune 18K, or gris palladié 18K et or rose 18k. Il mesure 1,2 cm de long et 0,7 de large et pèse 1,6 gr.

Ce pendentif en or m’a été inspiré par ma fille. Elle fait tout le temps des origamis et un de ces préférés est le chat. Du coup je lui en ai fait un en argent et face à son sucé, j’en ai fait un en mokumegane 3 ors. J’avoue que la grue ou le cheval, qui sont des origamis d’animaux qu’elle aime faire aussi, sont plus dure à faire en métal, je suis donc allé à la faciliter en choisissant le chat, sachant que je les ai sculptés directement dans le métal. En espérant que ça vous plaira comme ça a plus à elle (et à sa mère).